Demirtaş ve Yüksekdağ için yeni karar

Ankara’da yargılandığı dosyadan tahliye edildikten sonra, hüküm giydiği cezadan tutuklu yattığı sürenin mahsup edilmesi talebi kabul edilen ve tahliye edilmesi beklenen eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili olarak başsavcılık yeni tutuklama talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları nedeniyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında videokonferans sistemi üzerinden şüpheli olarak ifadeleri alındı. Savcılık, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.





NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER





Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.





TUTUKLAMA KARARI





Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.





İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar vermişti. Bu karar üzerine Edirne İnfaz Hakimliği'ne denetimli serbestlik başvurusunda bulunan Demirtaş'ın avukatlarından Fırat Epözdemir, denetimli serbestlik başvurusu yapıldığı saatlerde Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan bir soruşturma nedeniyle Demirtaş hakkında yeniden bir tutuklama talebinde bulunulduğunu, bu kararın sonucunu beklediklerini belirtmişti.





TANRIKULU DUYURMUŞTU





Kararı duyuran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “#SelahattinDemirtaş ile ilgili önemli gelişme: 26. ACM mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi” dedi. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü, Twitter’dan etiketleyerek, “Sn. @abdulhamitgul Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir” dedi.





ANA DAVADA TAHLİYE OLMUŞTU





Demirtaş hakkındaki 6-8 Ekim olayları ilgili suçlamalar ana dava dosyasında bulunuyordu ve Demirtaş bu davadaki suçlamalardan tahliye edilmişti.