3 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı.





1 HAFTA SONRA YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI





Bursa Hakimiyet internet sitesinde yer alan habere göre Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.





NE OLMUŞTU?





Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" dedi.





Aygül Demirtaş'ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.





HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ





T24'te yer alan habere göre de Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:





"Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir."