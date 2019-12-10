Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı /10 Aralık 2019 00:21

Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde bilgiler paylaşılan ve hastaneye kaldırılan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

3 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı.

1 HAFTA SONRA YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa Hakimiyet internet sitesinde yer alan habere göre Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" dedi.

Aygül Demirtaş'ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

T24'te yer alan habere göre de Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı Sonraki Haber >>

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!

120 Bin dolarlık muzu yedi

120 Bin dolarlık muzu yedi

Özgürlük tırı ABD yollarında

Özgürlük tırı ABD yollarında

Korkunç an kamerada

Korkunç an kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Aç fil kantini dağıttı

Aç fil kantini dağıttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:23:59