Demirtaş'a hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Demirtaş hakkında, kapatılan BDP Genel Başkanı iken 27 Aralık 2013'te partisinin Şırnak il binasında katıldığı aday tanıtım etkinliğinden dolayı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" suçundan dava açılmıştı.
Ankara 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Edirne'de tutuklu olan Demirtaş katılmazken avukatları hazır bulundu.
Esasa ilişkin savunma yapan Demirtaş'ın avukatları, toplantıdaki konuşmaların aday tanıtımları ve siyasi değerlendirmeler olduğunu söyledi.
GÖSTERİ KANUNU'NA MUHALEFET'TEN CEZA
Konuşma sırasında Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açılması ve PKK lehine sloganlar atılmasından Demirtaş’ın sorumlu tutulamayacağını savunan avukatlar beraat talebinde bulundu.
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hâkimi, Demirtaş'a "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Hâkim, Demirtaş’a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 51/1 maddesi gereğince erteledi.