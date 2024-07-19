Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'a miting konuşmaları nedeniyle 5,5 yıl hapis cezası /19 Temmuz 2024 17:59

Demirtaş'a miting konuşmaları nedeniyle 5,5 yıl hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 2015-2017 yılları arasında Diyarbakır, Mardin, Ankara ve Mersin’de yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davanın karar duruşmasında toplam 5,5 yıl hapis cezası verildi.

SHABER3.COM

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “cumhurbaşkanlığına hakaret” ve “hükümet ve devlet organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Davanın bugün Mersin 14’ncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Demirtaş'a TCK 301'den 1 yıl 6 ay, TCK 62'den 1 yıl 3 ay, TCK 216'den 1 yıl 6 ay, TCK 62'den 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 5,5 yıl hapis cezası verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş'a miting konuşmaları nedeniyle 5,5 yıl hapis cezası Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:39