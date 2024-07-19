Demirtaş'a miting konuşmaları nedeniyle 5,5 yıl hapis cezası

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “cumhurbaşkanlığına hakaret” ve “hükümet ve devlet organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı.



Davanın bugün Mersin 14’ncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Demirtaş'a TCK 301'den 1 yıl 6 ay, TCK 62'den 1 yıl 3 ay, TCK 216'den 1 yıl 6 ay, TCK 62'den 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 5,5 yıl hapis cezası verildi.