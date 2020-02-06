Selahattin Demirtaş'a siyaset yasağı!

Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın parti üyeliğinin düşürüldüğü ve siyasi yasaklı hâle getirildiği belirtildi.





HDP'nin 4’üncü Olağan Kongresi 23 Şubat’ta Ankara Arena Spor Salonu'nda toplanacak. Kongrede eş genel başkanların yanı sıra parti meclisi (PM) ve merkez disiplin kurulu ve uzlaşma kurulu üyeleri de seçilecek.





SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILACAKTI





HDP’de parti tüzüğündeki "İki dönemden fazla üst üste aday olunamaz" hükmü esnetilerek tutuklu Demirtaş’ın yeniden PM üyeliğine seçilmesi bekleniyordu.





Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre Demirtaş’ın ‘propaganda’dan aldığı, ancak daha sonra bozulan hapis cezası adaylığına engel oldu.





Hüküm kararının ardından Demirtaş’ın parti üyeliğinin düşürüldüğü belirtiliyor.





Demirtaş'ın avukatlarının ise bozulan cezanın ardından siyasi yasağının kaldırılması konusunda bugüne kadar herhangi bir müracaatta bulunmadığı iddia edildi.





İKİ İSİM DAHA ADAYLIĞINI AÇIKLADI





HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin yeniden bu görev için aday olacağı öğrenilirken iki ismin daha adaylık için müracaat ettiği bildirildi.





Bu isimlerden ilki eski Mardin İl Başkanı Musa Alkan oldu. Alkan, “Değişim şart” sloganı ile adaylığını açıkladı. Eski HDP Van İl Yöneticisi Mahir Devrim Kılıç da adaylığını açıkladı.





ASIL KARARI MUTABAKAT KOMİSYONU VERECEK





Temelli ve Buldan’ın "yeniden adaylık" görüşünü bildirdiği partide bu isimlerin müracaatı Mutabakat Komisyonu’nda masaya yatırılacak.





Komisyonda yapılacak tartışmaların akabinde ya iki ismin adaylığı kabul edilecek ya da mevcut milletvekillerinden iki isme adaylık teklifi götürülecek.



