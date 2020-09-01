Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ı kızları ile görüştürmediler /01 Eylül 2020 12:41

Demirtaş'ı kızları ile görüştürmediler

Halkların ve Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüşmesine izin verilmedi.

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Edirne Kapalı Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski  eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kızları Delal ve Dilda'nın babalarıyla birlikte görüşmesine izin verilmedi. 

Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş şahsi Twitter hesabında arada çift cam, iki tarafta demir parmaklıklar olmasına rağmen kızları Delal ve Dilda'nın babaları Selahattin Demirtaş'la birlikte kapalı görüşmesine izin verilmediğini belirtti. 

İKTİDARIN MİTİNGLERİNDE KORONA BULAŞMIYOR!

Mesajında Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü etiketleyen Demirtaş, "Güç şartlarda çalışmak zorunda olan işçilere, kamu emekçilerine, özel sektör çalışanlarına, uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara corona bulaşmıyor (!)" dedi.

"Ancak arada çift cam, iki tarafta da demir parmaklıklarla yapılan kapalı cezaevi görüşlerinde, maske ve siperlik taktığınız halde sevdiklerinize corona bulaşıyor (!)" diyen Demirtaş, "Bu yüzden görüşler ayda sadece bir defa yapıldı." ifadelerini kullandı.

Demirtaş şunları dile getirdi: "Hele ki iki çocuk babalarıyla kapalı görüş yaptı mı anında corona bulaşıyor (!) Tam da bu nedenle, kızlarımız Delal ile Dılda'nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmedi."

BAŞAK DEMİRTAŞ: HAKKIMIZ NEDEN GASP EDİYORSUNUZ?

"Corona tedbiri olarak açık görüş kaldırıldı, tamam." diyen Demirtaş şu soruları yöneltti: "Peki ama kapalı görüşleri neden engelliyorsunuz? Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz? Görüntülü görüşme dediniz, ne oldu? Hakkımızı neden gasp ediyorsunuz?"

Demirtaş, "Hepsinden önemlisi, madem corona riski var, haksız yere cezaevinde olan siyasetçileri, gazetecileri, hayatları tehlikede olan insanları neden serbest bırakmıyorsunuz?" dedi.
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