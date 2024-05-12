Demirtaş'ın AVM cevabı olay oldu: 'Deliriyorum...'

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık gündem olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonominin kötü olduğu görüşünü haksız çıkarmaya yönelik iddialara karşılık verdi.







Demirtaş yeni dönemde zenginlerin daha çok AVM'ye gittiğini, daha çok araba aldığını ve daha fazla tatile gittiği görüşünü savundu.







Özgür Demirtaş "Deliriyorum" notunu düştüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:







"Diyorlar ki madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu? Bak AKTROL: Senin bile anlayacağın şekilde anlatayım: Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar. 10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir.





AKP zengini ultra zengin yaptı, orta direği sildi süpürdü, fakiri daha fakir yaptı.







Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler."

