Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın avukatları harekete geçti /23 Aralık 2020 22:52

Demirtaş'ın avukatları harekete geçti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tarafından verilen karar sonrasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının da tahliye talebinde bulunduğu belirtildi.

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak Demirtaş’ın tahliye edilmesini talep etti.

Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği ‘derhal tahliye’ kararının ardından avukatları tahliye talebinde bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, ''AİHM Büyük Daire kararının kesin ve bağlayıcı olduğu vurgusu ile Sn. Demirtaş’ın tahliye edilmesi ve soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur'' dedi.
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