Demirtaş'ın Erdoğan talebine mahkeme yanıtı: Getir, dinleriz

DEMİRTAŞ TALEP ETTİ





'TARİHE NOT DÜŞMELİLER'





Davanın avukatlarından Cahit Kırkazak ise şunları söyledi: "Yargılamanın başından itibaren mahkemenin bu dosyada somut gerçekliği ortaya çıkarma gibi bir çabasının olmadığını görmekteyiz. Bu dosyanın yargılama konusu IŞİD'in Kobani’ye saldırlar ve bu saldırılara ilişkin HDP heyeti ile hükümet yetkililerinin görüşmeler ve bu görüşmelerde varılan mutabakatlara uyulmaması oluşturmakta.







Bu bağlamda dosyanın somut gerçeklerinin ortaya çıkması için dinlenilmesi talep edilen tanıklara davetiye göndermesi gerekmekte. Ancak mahkemenin tanıkların dinlenilmesi taleplerimize karşılık, ipe un sererek tanıklara davetiye çıkarmayı ret etti. Bu durumda öncelikle şu an sivil görevde olan Emre Taner, Ahmet Davutoğlu gibi dönemin şahitleri duruşmaya gelmeli, döneme ilişkin tanıklıklarını mahkemeye anlatmalı ve tarihe not düşmeliler."

IŞİD'in Kobanê’ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 20’si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobanê Davası’nın Sincan Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonunda görülen 16’ncı duruşması dün sona erdi. Yargılanan siyasetçiler birçok talepte bulundu. Bu taleplerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşmada dinlenmesi talebi oldu.HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MİT Eski Müsteşarı Emre Taner, MİT Başkanı Hakan Fidan, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.Mahkeme, Demirtaş'ın bu talebi için davanın aydınlatılmasında katkı sunamayacağını belirtti ve mahkeme tarafından bu kişilerin çağrılmayacağını açıkladı. Ancak, yargılanan siyasetçiler ve avukatlarının bu kişileri hazır etmesi durumunda mahkemenin dinleyeceğini söyledi.