Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş'ın Erdoğan ve Davutoğlu ile olan davasında yeni karar /17 Şubat 2020 22:34

Demirtaş'ın Erdoğan ve Davutoğlu ile olan davasında yeni karar

Selahattin Demirtaş hakkında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Başka suçtan tutuklu yargılanan sanık Demirtaş duruşmaya katılmadı.

Reddi hakim talebi reddedildi

Bir önceki celse arasında reddi hakim talebinde bulunan sanık avukatlarının bu talebi reddedildi. Hakim, talebi değerlendiren Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, mahkemenin dosyada karar çıkmaması sebebiyle talebin kabul edilmeyeceğine dair kararını okudu. Sanık Demirtaş’ın 17 Şubat 2020 tarihinde duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunduğu dilekçesi de okunarak dosyaya eklendi.

Sanık avukatları, Demirtaş’ın cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaların Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştiğini belirterek bu duruşmanın da birleştirilmesi gerektiği talebinde bulundu.

Erdoğan’ın avukatı Muhammed Cemil İmamoğulları ise "Birleştirme talebinin reddine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılarak esas dava dosyası ve bu dosya ile birleşen tüm dosyaların iddianamelerinin, birleştirme kararlarının onaylı suretinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi.
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