Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın eşi: Selahattin çok öfkeli ve üzgündü /07 Aralık 2019 13:49

Demirtaş'ın eşi: Selahattin çok öfkeli ve üzgündü

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, ailesinin başına gelen trafik kazası sonrasında eşiyle görüştüğünü belirterek, "Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü" dedi.

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Başak Demirtaş, "Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi" dedi.

Başak Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi.

Binlerce ailenin kilometrelerce uzaklıktaki cezaevlerinde olan yakınlarını ziyaret edecek imkanı yok. Yıllardır çocuklarını göremeyen yaşlı anne babalar var. Bu yol eziyetinin son bulması için siyasetçilerin ve tüm kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz."

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