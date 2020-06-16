Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın eşine hakaret eden kişi tutuklandı /16 Haziran 2020 15:52

Demirtaş'ın eşine hakaret eden kişi tutuklandı

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyadan Demirtaş ve eşine yönelik paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan V.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin V.Y. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.Y. serbest bırakılmıştı.
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