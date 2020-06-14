Demirtaş'ın eşine taciz mesajı yazan kişiye gözaltı kararı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.





Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada ise, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.





