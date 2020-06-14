Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan genci linç ettiler

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi’nde geri dönüşüm işinde çalışan Kürt işçilerden Osman İnan, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı için darp edildiğini söyledi.







Kente bağlı Viranşehir ilçesine gelen İnan, beş aydır aynı işte çalışan işçilerin “çavuşluğunu” yaptığını belirterek, yaşananları anlattı. Demirtaş’ın sosyal medyada dolaşan fotoğrafını paylaştığı için dün gündüz tehdit edildiğini söyleyen İnan, gece saat 20.00 civarında kaldıkları konteynıra gelen 50-60 kişilik bir gurubun kendisini darp ettiğini dile getirdi. Darp sırasında dişinin kırıldığını ve burnunun kanadığını anlatan İnan, sonrasında olay yerine gelen askerlerce gözaltına alındığını ve “terörist” muamelesi gördüğünü kaydetti.





Daha sonra 21 arkadaşı ile Giresun’dan gönderilmelerine karar verildiğini ifade eden İnan, bir arkadaşının Erzurum’a, 20’sinin ise Viranşehir’e geldiğini aktardı. İnan, gönderildikleri araç masraflarının karşılanacağına dair verilen sözün de tutulmadığını belirterek, araç için 7 bin 500 TL’nin kendilerinden tahsis edildiğini ifade etti.





İnan, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:





“Sosyal medya hesabım üzerinden Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaştım. Burada bulunan birkaç şoför bu durumdan rahatsız oldular. Sonra bir iki kişi bana mesaj attılar ve akşam yanıma geleceklerini söylediler. Akşam saat 20.00 gibiydi. Baktım 50-60 kişilik bir grup yaşadığım konteynırlara geldi. Bana ‘Sen neden bu teröristin fotoğrafını paylaşıyorsun. Kürtler iyi değil. Kürtler teröristtir. Karadeniz’i Kürtlere cehennem edeceğiz’ dediler. 15 kişi bir anda bana saldırdılar. Darp sırasında burnum kanadı, bir dişimi kırdılar.”





İnan, saldırıdan sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:





“Jandarma darp edenleri değil beni gözaltına aldı. Beni karakola götürdüler. Bana ifade işlemi sırasında ‘Sen niye bu fotoğrafı paylaştın? Bunlar asker ve polisimizi öldürüyorlar. Bunlar teröristtir’ dedi. Ben de bu insanlar benim hakkımı savunuyorlar dedim. HDP’nin bir Türkiye partisi olduğunu, Selahattin Demirtaş’ın bir siyasetçi olduğunu söyledim. Onlar da tekrardan, “Bunlar senin hakkını savunmuyor. Sen hak savunacaksan Meclis’e git’ dediler.”





İnan, karakolda burnu kanadığı için mendil istediğini, ancak kendisine, “Sen hem bu teröristlerin fotosunu paylaşıyorsun hem de bizden mendil istiyorsun” denildiğini aktardı. Olay sırasında karşı grubun “Biz bunları burada istemiyoruz. 1 -2 saatte hepsinin gönderin” dediğini paylaşan İnan, jandarmanın da kendilerine “Sizi koruyamayız, güvenliğinizi alamayız” diyerek, şehirden kovduğunu kaydetti. İnan, jandarmanın kendilerini Gümüşhane’ye kadar takip ettiğini de sözlerine ekledi.