Samanyolu Haber /Gündem / "Demirtaş'ın hayatı risk altında" /23 Nisan 2020 22:36

"Demirtaş'ın hayatı risk altında"

Beril Eski'nin hazırladığı “Gözden çıkarılanlar: İnfaz Yasası’ndan sonra cezaevleri” podcastinde konuşan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, koronavirüs nedeniyle eşinin hayatının risk altında olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, tutuklu siyasetçinin hastalıklarını hatırlatarak, koronavirüs nedeniyle hayatının risk altında olduğunu söyledi

İnfaz Yasası’yla birlikte adli suçluların büyük bir bölümü, kronavirüs tehtidine karşı serbest bırakılırken birçok siyasetçi, gazeteci, aktivist bu yasadan yararlanamadı. 

Beril Eski'nin hazırladığı “Gözden çıkarılanlar: İnfaz Yasası’ndan sonra cezaevleri” podcastinde HDP’nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti.

"EN UFAK BİR İHMAL BİLE MAALESEF ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"

Başak Demirtaş yaptığı açıklamada eşinin rahatsızlıklarını dile getirerek, hayatının risk altında olduğunu söyledi. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Selahattin daha önce hem kalp damar rahatsızlığı hem de solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle iki operasyon geçirmişti ve maalesef rahatsızlıkları halen devam ediyor. Üç buçuk yıldır da Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından hipertansiyon tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaşamını yitirenlerin yüzde 69’unun, yoğun bakımda olanların da yüzde 63’ünün hipertansiyon hastaları olduğunu söyledi. Maalesef ki, Selahattin’de bu üç hastalık da mevcut. En ufak bir ihmal bile maalesef ölüme neden olacak riskler taşıyor. Tüm bu duruma baktığımızda, Selahattin’in var olan kronik rahatsızlıkları hastalıklarını bütün bu koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde, maalesef yaşamı tehdit altında diyebilirim.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Demirtaş'ın hayatı risk altında" Sonraki Haber >>

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Özel sohbetten

Özel sohbetten

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Eğitim uçağı otoyola indi

Eğitim uçağı otoyola indi

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:35:51