"Demirtaş'ın hayatı risk altında"

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, tutuklu siyasetçinin hastalıklarını hatırlatarak, koronavirüs nedeniyle hayatının risk altında olduğunu söyledi



İnfaz Yasası’yla birlikte adli suçluların büyük bir bölümü, kronavirüs tehtidine karşı serbest bırakılırken birçok siyasetçi, gazeteci, aktivist bu yasadan yararlanamadı.





Beril Eski'nin hazırladığı “Gözden çıkarılanlar: İnfaz Yasası’ndan sonra cezaevleri” podcastinde HDP’nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti.





"EN UFAK BİR İHMAL BİLE MAALESEF ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"





Başak Demirtaş yaptığı açıklamada eşinin rahatsızlıklarını dile getirerek, hayatının risk altında olduğunu söyledi. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:





"Selahattin daha önce hem kalp damar rahatsızlığı hem de solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle iki operasyon geçirmişti ve maalesef rahatsızlıkları halen devam ediyor. Üç buçuk yıldır da Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından hipertansiyon tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaşamını yitirenlerin yüzde 69’unun, yoğun bakımda olanların da yüzde 63’ünün hipertansiyon hastaları olduğunu söyledi. Maalesef ki, Selahattin’de bu üç hastalık da mevcut. En ufak bir ihmal bile maalesef ölüme neden olacak riskler taşıyor. Tüm bu duruma baktığımızda, Selahattin’in var olan kronik rahatsızlıkları hastalıklarını bütün bu koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde, maalesef yaşamı tehdit altında diyebilirim.”