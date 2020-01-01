Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 2020'nin ilk gününde Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti.





Demirtaş, Tanrıkulu aracılığıyla gönderdiği yeni yıl mesajında "Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesi için yeni bir heyecan. 2020'de özgürlük ve barış taleplerimiz gerçekleşecek. Daha güzel günlere kavuşacağız. cesaretle mücadeleye devam" dedi.





Hapishanedeki ziyaretinin ardından Edirne F Tipi Cezaevi önünde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak açıklamlarda bulunan Tanrıkulu, Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Tetkiklerin devam ettiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili şunları söyledi:





"Süreç daha tamamlanmış değil. Sağlığının bu koşulları daha iyi gitmesi mümkün değil. Edirne F Cezaevi yüksek güvenlikli bir cezaevi. Bu cezaevinin koşulları insan sağlığını tehdit ediyor. Taşı koysanız oraya, erir. Ağır koşullar."





Tanrıkulu Edirne'nin ardından Silivri Cezaevindekileri ziyaret etti.