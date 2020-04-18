Demirtaş'ın tahliye talebi gerekçe gösterilmeden reddedildi

Edirne F Tipi cezaevinde 3.5 yıldır tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları 2 hafta önce tahliye talebinde bulunmuştu. Avukat Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından ayrı ayrı yaptıkları tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin gerekçesiz olarak reddedildiğini açıkladı.





Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman’ın açıklaması şöyle:





"Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle korona virüs risk grubunda olan Sn. Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan 2 hafta sonra HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN reddedildi.





İki hafta düşünüp bir gerekçe bile bulamayan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, “karar, usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine” demiş. Çok haklı(!) bir gerekçe. Bir de son derece haklı(!) gerekçe dışındaki noktalara bakalım:





Şüphelisi olmadıkları bir soruşturma dosyasından tutuklanan Sn Demirtaş ve Sn Yüksekdağ ile ilgili son tutuk devam kararına; – hem ayrı ayrı itiraz edilmiş, – hem de ayrıca Sn. Demirtaş ile ilgili bir tahliye talebinde bulunulmuştur. Yani iki itiraz, bir de tahliye talebi.





Bu iki itiraz ve bir tahliye talebini birleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5.Sulh Ceza Hakimliğinden, iki hafta sonra, bu muhteşem gerekçeli(!) red kararını aldırmış. Üstelik karar da kesinmiş!





Şüphelisi bile olmadıkları bir soruşturmadan tutuklanan Sn Demirtaş ile Sn Yüksekdağ için tahliye kararı verecek cesaretiniz yok. Gerekçe yazacak yüzünüz yok. Ama hiç değilse, torba kanun tekniğinden esinlenerek verdiğiniz şu torba kararlardan vazgeçin.





Bir de, itiraz ve tahliye talebinin iki farklı usule tabi olduğunu öğrenin. İtirazın reddi kararı kesin, tahliye talebinin reddi ise itiraza tabidir. Öğrenin bunları. Yoksa torbaya koyduğunuzu çorba yapar, kendinizi rezil edersiniz. Bakın işte bu, KESİN BİLGİ."



