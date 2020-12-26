Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın tahliye talebi yine reddedildi /26 Aralık 2020 17:44

Demirtaş'ın tahliye talebi yine reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "derhal tahliye edin" kararı verdiği Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince reddedildi.

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Anadolu Ajansı (AA), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında "hak ihlali" kararı verdiği ve 4 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan i Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazın nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince reddedildiğini duyurdu. 

Demirtaş'ın avukatları, AİHM kararını gerekçe göstererek tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliyesi için müracaatta bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 7'nci Sulh Ceza Hâkimliği, Demirtaş'ın hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

AİHM KARARININ TÜRKÇE TERCÜMESİ GELMEDİ
 
AA'nın haberine göre; mahkeme kararında, Demirtaş'ın müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin ekine AİHM'nin 22.12.2020 tarihli kararının İngilizce suretini koydukları belirtilerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığı'na müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Demirtaş'ın avukatlarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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