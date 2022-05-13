Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın yargılanmasına yeniden başlandı /13 Mayıs 2022 21:07

Demirtaş'ın yargılanmasına yeniden başlandı

Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlaması nedeniyle açılan davadaki yargılanma sürecinin tekrardan başladığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlamasıyla yargılanmasına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Demirtaş ve avukatları, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki Kobane davasının da aynı gün olması nedeniyle mazeret bildirerek katılmadı.

Duruşmaya katılan Yüksel Kocaman'ın avukatı Şuranur Başgül, Demirtaş'ın savunmasının alınmasının ardından beyanda bulunacaklarını, mazeret konusunda ise bir diyecekleri olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Demirtaş ve avukatlarının mazeretlerinin haklı bir gerekçeye dayanması nedeniyle kabulüne karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.
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