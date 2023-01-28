Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması

HDP'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı."



Açıklamanın devamında Demirtaş'ın "Emek Özgürlük İttifakı"nın adayını destekleyeceğini belirttiği kaydedilirken, HDP'nin de kendisine teşekkür ettiği bildirildi.



Partinin açıklamasında şöyle denildi:



"Emek Özgürlük İttifakı’nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi."



Selahattin Demirtaş: 'Ortak bir adayın desteklenmesinden yanayım'

Demirtaş, 2014'te ilk kez halk oyuyla yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı yarışan üçüncü aday olarak çıkmış ve bu seçimlerde yüzde 9,7 oranında oy almıştı.