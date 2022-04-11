Demirtaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Seçim süreci yaklaşırken, Millet İttifakı cephesindeki aday belirleme çalışmaları da sürüyor.





Bu kapsamda süren tartışmalar ışığında eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a bir sizi soru yönelten gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını Demirtaş'ın avukatı aracılığıyla cevapladığı belirtildi.







Demirtaş'ın olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise "Ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum." dediği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı adaylığı gündemine dair açıklamalarda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum" dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı gündemine dair açıklamalarda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum" dedi.

"HDP'NİN TUTUM BELGESİNİ KABUL EDEN ADAYI DESTEKLEYEBİLİRİZ"





"İSİM BELİRTMEM DOĞRU OLMAZ"





Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a "Kürtler Mansur Yavaş’a oy verir mi?" sorusunu avukatları aracılığıyla sorduğunu duyurdu, Demirtaş'ın cevabını yazdı.Işık'ın paylaşımları şöyle:"Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusunu avukatları aracılığıyla Selahattin Demirtaş 'a sordum. Gelen yanıt şu:"HDP'nin Eylül 2021’de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız. Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir.Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbetteki Millet İttifakı kendi adayını kendi belirleyecektir, isim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz.Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum, isim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Ancak ben şahsen Ekrem beyi de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklayıcı olmaya gayret ediyor, Anadolu’da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum."