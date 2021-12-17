Demirtaş'tan 'Durum çok vahim' paylaşımı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim tartışmalarına değindi.

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim tartışmalarına değindi.





Demirtaş, "Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır" dedi.





Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yaptı. Demirtaş şunları söyledi:

Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez.