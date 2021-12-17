Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'tan 'Durum çok vahim' paylaşımı /17 Aralık 2021 23:34

Demirtaş'tan 'Durum çok vahim' paylaşımı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan yaptığı açıklamada yaşanan ekonomik sorunlara değindi. "Temel sorun güven ve hukuk krizidir." diyen Demirtaş, Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz." ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim tartışmalarına değindi.

Demirtaş, "Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır" dedi.

Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yaptı. Demirtaş şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez.

Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz."
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