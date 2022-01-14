Demirtaş'tan Erdoğan'a 'İmralı' yanıtı: Kendi vereceğin hesabı düşün!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında HDP'yi hedef almış ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan'a hesap vereceğini söylemişti.







Demirtaş, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın İmralı açıklamalarına cevap verdi.





Demirtaş, "Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir. Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün" dedi. Demirtaş'ın yargının bağımsızlığına büyük harflerle gönderme yapması da dikkatleri çekti.













NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.





"PKK’nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu" diyen Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la Demirtaş arasında "hesaplaşma" olduğunu iddia etti. Erdoğan, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" dedi.