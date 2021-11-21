Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'tan erken seçim çağrısı /21 Kasım 2021 16:07

Demirtaş'tan erken seçim çağrısı

Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak" dedi.

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından TL’nin rekor değer kaybıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor" dedi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Demirtaş, erken seçim çağrısında bulunduğu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"1- Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini; işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye, Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor.

2- Öte yandan milyonlarca vatandaş ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce bekleyecek kadar yoksulluk içinde. Oysa asgari ücret alan bir Almanya vatandaşı, istese bir halk ekmek büfesini komple satın alabilir.

3- Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir, son seçimde çoğunlukla yanlış kişiye oy vermenin dışında? Ne yazık ki halkın durumu çok kötü ve yoksulluk, her geçen gün sefalete dönüşüyor. Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim.

4- Türkiye yoksul bir ülke değil. Sadece, çok kötü yönetiliyor. Neyse ki gidişatı düzeltmek elinizde. Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek. Sonrasında, işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız. #SeçimHemenŞimdi"
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