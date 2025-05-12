Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'tan fesih kararına ilk yorum! /12 Mayıs 2025 16:59

Demirtaş'tan fesih kararına ilk yorum!

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutulduğu Edirne Cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklama yaptı.

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Demirtaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."
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