Demirtaş'tan flaş açıklamalar: Bundan sonra adaylık, siyaset falan düşünmem

Selahattin Demirtaş cezaevinden “Bundan sonra adaylık, siyaset falan düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem yapacağıma söz vermek istiyorum.” mesajı gönderdi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile cezaevinde görüşmeler yapmıştı. Fikir Coğrafyası YouTube kanalına konuşan Arınç, burada Demirtaş’ın sözlerini paylaştı.

Arınç’ın aktardığına göre Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “Ben cinayetten beraat ettim. Biz aslen Elazığ’a Bingöl’den geldik. Yasin Börü de Bingöllü’dür, uzaktan akrabamızdır. Ben nasıl olur da bu katledilen insanlar karşısında acı ve üzüntü duymam? Bu eylemlerden inanın habersizdim, katkıda bulunmadım. Bahsedilen tweet ile olaylar arasında çok zaman var.”

Arınç, Demirtaş’ın çözüm sürecine katkı konusunda şunları dediğini aktardı:

“Bundan sonra ortaya çıkıp, adaylık, siyaset falan düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem yapacağım diye söz vermek istiyorum.”
