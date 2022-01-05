Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'tan flaş Bahçeli analizi: Akıllıca bir taktikle AKP'yi adım adım bitiriyor /05 Ocak 2022 18:49

Demirtaş'tan flaş Bahçeli analizi: Akıllıca bir taktikle AKP'yi adım adım bitiriyor

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli için "Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım atım bitiriyor" ifadelerini kullandı.

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Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selahattin Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki açıklamalarına dikkat çekti.

Demirtaş, “Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak” ifadelerini kullandı.
 
NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “terör” iddiasıyla başlatılan ve AKP içerisinde de tartışmalara neden olan teftiş üzerine Devlet Bahçeli sert açıklamalar yapmıştı.

Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasıyla AKP'li Şamil Tayyar, Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş'u hedef almıştı.
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