Demirtaş'tan Mansur Yavaş sürprizi

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden siyasetteki son gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.







"UZLAŞMA OLURSA HER İSİM ADAY OLABİLİR"

T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Demirtaş, 6'lı Masa'nın adayı olarak ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kapıyı araladı. Uzlaşma sağlanması durumunda kimin aday olacağının ikinci plana düşeceğini ifade eden Demirtaş, "İlkeler, sistem, kurumsal denge ve denetleme gibi temel konularda uzlaşma sağlandıktan sonra ismin ne olacağı ikinci plana düşer. Güven veren bir uzlaşma olursa her isim aday olabilir ve kesinlikle de kazanır" ifadelerini kullandı.





"BİR TEK KÜRTLER Mİ OY KULLANACAK?"

"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu denklemiyle karşı karşıya kalınması durumunda Kürtlerin tercihi ne yönde olur sizce?" sorusuna da yanıt veren Demirtaş, "Niye böyle bir denklemle karşı karşıya kalınsın? İki ismin aynı anda aday olması, olasılıklar içinde görünmüyor. Ayrıca bir tek Kürtler mi seçimde oy kullanacak?" dedi.





YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yavaş'ın adaylığına karşı olduklarını belirtmişti. Beştaş'ın, "Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok." ifadelerini kullanması kısa sürede büyük gündem yaratmıştı.





HDP'li Ahmet Türk de bir açıklamasında, "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" demişti. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise Yavaş'la ilgili şunları söylemişti: "Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu, bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur."