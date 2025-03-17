Demirtaş'tan provokasyon uyarısı!

'Terörsüz Türkiye' süreci için görüşmeler tüm hızıyla sürerken, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan da açıklama geldi.





TANRIKULU'NDAN CEZAEVİNDE ZİYARET

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Tanrıkulu, iki isimle yaptığı görüşmeleri aktardı.





"EN ÖNEMLİ GÜNDEM SİLAHLARIN ORTADAN KALKMASI"

Cezaevi çıkışında konuşan Tanrıkulu, Demirtaş ve Mızraklı'nın morallerinin yüksek olduğunu ve sağlıklarının da iyi olduğunu söyledi. "Şu an en önemli gündem barış meselesi. Silahın ve şiddetin kalıcı bir biçimde ortadan kalkması için üzerlerine düşen ne görev varsa yapma çabası içerisindeler. Bütün muhalefet partilerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hızlıca destek vermeleri, onların da beklentisi. Aynı zamanda örgütün bir an önce kongresini toplaması ve kendisiyle ilgili nihai kararı vermesi de beklentilerinden biri, bunu da arzuluyorlar ve koşullarının hazırlanması gerektiğini ifade ettiler." diye konuşan Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"SÜREÇ SUİSTİMALLERE AÇIK"

"Silahsızlanma süreci ve kongrede alınacak karar Türkiye’de de demokratikleşmenin ve barışın önünü açacak. Halkın da barışın iradesine sahip çıkması gerektiğini ifade etti dostlarımız. Bu süreci güçlendirecek eş zamanlı adımların Meclis tarafından atılması ve hızlıca ele alması gerektiğini söylüyorlar. Şunu ifade ediyorlar; 'bu süreç hızlı ilerlemezse suistimallere, provokasyonlara açık hale gelebilir. Geçmişte bunun tecrübesini çok yaşadık, dolayısıyla herkesin iyi niyetle bu sürecin hızlanması ve hızla adım atılması noktasında üzerine düşen ne varsa yapması gerekir' dediler."





TOPLUMSAL UZLAŞMA MESAJI

"Meclis’in, hükümetin, Cumhurbaşkanının, muhalefet partilerinin örgütün silah bırakması ve demokratik adımların atılması için üzerlerine düşeni iyi niyetle çaba içerisinde olması gerektiğini ifade ettiler." diye konuşan Tanrıkulu, şunları kaydetti:





"Benim de hem Selahattin Demirtaş hem de Selçuk Mızraklı yönünden kişisel görüşüm şu: adil olmayan süreçlerle mahkum edilmiş, cezaevlerinde tutulan birçok insan var. Bununla ilgili düzenlemenin de toplumsal barış için ele alınması, çalışılması ve toplumsal bir uzlaşmayla parlamentoda bu sürecin bir an önce başlaması gerektiğini ifade ediyorum."