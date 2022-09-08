Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'tan savunma açıklaması: 'Çözümün adresi Öcalan' dedi mi? /08 Eylül 2022 16:18

Demirtaş'tan savunma açıklaması: 'Çözümün adresi Öcalan' dedi mi?

Selahattin Demirtaş, Kobane davasındaki savunması konusunda bir açıklama yaptı. Demirtaş, "Haber eksik, haberdeki sözler bağlamından kopuk olduğundan düzeltme ihtiyacı doğmuştur" dedi.

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Kobane davasının önceki gün görülen duruşmasındaki savunmasına ilişkin mahkeme salonundan yapılan haber hakkında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi.

Basın danışmanı Zınar Karavil'in duruşmanın görüldüğü gece sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Çözüm için yetkili Öcalan" şeklindeki ifadenin de yer aldığı Demirtaş'ın savunmasının, "acele ile haberleştirilirken bağlamından koparıldığını" duyurmasının ardından bir açıklama da Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki mesajında Demirtaş şunları söyledi:

TÜM TARAFLAR ÇÖZÜME DAHİL EDİLMELİ
Kürt sorununun farklı başlıkları ve boyutları bulunuyor. Çözüm, anayasal ve yasal zeminde gerçekleşmek durumundadır ve doğal olarak bunun yeri TBMM’dir. Burada da HDP başta olmak üzere siyasi partiler çözümün muhataplarıdır. Bununla birlikte, sorunun tüm boyutlarıyla kalıcı şekilde çözülebilmesinin yegane yolu, tüm tarafları yasal zeminde çözüme dahil etmektir. Bu anlamda, Öcalan’ın çözümdeki önemli rolünü yadsıyan, yok sayan politikaların başarı şansı yoktur.

HERKES DAHA DİKKATLİ DAVRANMALI 
Çözümün sağlanması için her aktörün farklı düzeyde rolü ve önemi bulunmaktadır. Aktörlerin herhangi biri yok sayılarak, karşılaştırılmaya çalışılarak aranan çözüm, çözüm değil, ya saf hayal ya da art niyettir. Bu vesileyle, bizimle çalışma yürüten ve fedakarca dayanışma gösteren avukatlarımız, danışmanlarımız ve parti genel merkezimiz hakkında kullanılan dile, eleştiri sınırlarını aşan ifadelere cevap vermek istemiyorum. Herkesi daha dikkatli ve özenli davranmaya davet ediyorum. Kimse olmayan şeyler üretmesin. Bu zorlu ve tarihi süreçte komplo teorilerini bir kenara bırakıp canla başla mücadele etmek dışındaki tüm seçeneklere kapalı olacağız ve direne direne kazanacağız. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

GAZETECİLERİN ART NİYETİ YOK
(Paylaşımın sonunda 'Not' olarak verilen bölümde) Duruşmanın SEGBİS çözüm tutanakları çıktığında sizlerle paylaşacağız. Haberi yapan gazeteci arkadaşların herhangi bir art niyeti de yoktur, çarpıtması da. Haber eksik, haberdeki sözler bağlamından kopuk olduğundan ve sanki HDP’yi tümden yok sayan bir anlam çıktığı için düzeltme ihtiyacı doğmuştur. 
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