Demirtaş'tan Soylu'ya: Lüksün tadını çıkar, hapishanede bulamayacaksın

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) bekletilen başvuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu.







Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayınlayan Demirtaş, "İstinaf mahkemesinde 41 günde jet hızıyla onanan dosyam tam 1.216 gündür, Kobani Kumpas Davası haksız tutuklama başvurum ise tam 1.140 gündür Anayasa Mahkemesinin önünde bekliyor. Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor" dedi.





Yargıda güvenilir bir makamın kalmadığını ifade eden Demirtaş, "Bugün yaşanan tüm krizlerin en büyük suçu ve vebali, iktidarla birlikte yargı kurumundadır. Siyasi davaların hepsi, halk iradesine karşı örgütlü darbe suçudur. Bu suçlara bulaşan herkes, yine yargı önünde bir gün hesap verecektir. Bu doğrultuda, siyasi ve hukuki mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz" diye tepki gösterdi.





'SANIK SANDALYESİNE OTURACAĞIN GÜNLERE AZ KALDI'

Yaklaşık 1 saat sonra yeni paylaşımlarda bulunan Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik de ifadeler kullandı.





"Savcılık da Soylu’nun görevinin hakaret etmek olduğunu resmi olarak kabul etti. Soylu’nun Suç İşleri Bakanı olduğu, kesinleşmiş bir yargı kararıyla tescillendi" diyen Demirtaş, "Şu hukuk rezaletine bakar mısınız Allah aşkına! 'Ahmak'a 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, 'Katil, iğrenç, aşağılık' ise Soylu’nun göreviymiş! Dilekçeyi işleme koymaya bile gerek görmemişler. Devran halen dönüyor Kirli! İşlediğin tüm suçların hesabını vermek üzere sanık sandalyesine oturacağın günlere az kaldı. O güne kadar lüksün ve şatafatın tadını çıkarmaya bak çünkü hapishanede hiçbirini bulamayacaksın" dedi.



