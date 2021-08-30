Demirtaş'tan Tunceli'deki orman yangınları için '1938' benzetmesi

3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tunceli'de günlerdir süren yangınlara ilişkin açıklama yaparken, "38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor" dedi.





Demirtaş, Tunceli'de 13 gündür devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demirtaş, "O bölgedeki ormanların çoğu bilinçli olarak yakılır ve kimsenin de müdahale etmesine izin verilmez" derken, bunun bilinçli bir politika olduğunu söyledi.





Demirtaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"1- Dersim'deki orman yangınlarının söndürülmemesinin nedeni yetersizlik değildir. O bölgedeki ormanların çoğu bilinçli olarak yakılır ve kimsenin de müdahale etmesine izin verilmez. On yıllardır sürdürülen bilinçli ve resmi bir politikadır bu.





2- Bu gerçeği herkes bilir ama ne yazık ki kimse söylemeye cesaret edemez. 38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor.





3- Kalbim Milas, Marmaris ve Manavgat'ta olduğu gibi, felakette bile ayrımcılığa uğrayan Dersim, Başkale ve Şemdinli'deki halkımızla birlikte atıyor.





4- Ülkeyi ve halkı bölen bu ayrımcı politikalara mutlaka bir son vereceğiz. Bunun için demokrasi ve barış isteyen herkesin el ele vermesi, yan yana durması gerekir.





5- Manavgat ne kadar hepimizinse Dersim de o kadar hepimizindir. Bu anlayışı hakim kılmadan ülkeye eşitliği, adaleti ve barışı getiremeyiz."