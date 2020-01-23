Demirtaş'tan yeni ittifak çıkışı

Selahattin Demirtaş, 'Herkes kendi küçük partisini korumayı dünyanın en önemli meselesi ve amacı olarak görürken halkın gerçek beklentilerine kimse yanıt olamıyor' dedi.



Üç yılı aşkın süredir tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tükenmez Haber'den Erdal İmrek'in sorularını yanıtladı.





“Bugün için solda kapsamlı ve bütünlüklü birlik zor görünüyor” diyen Demirtaş, bu görüşünü, “Herkes kendi küçük partisini korumayı dünyanın en önemli meselesi ve amacı olarak görürken halkın gerçek beklentilerine kimse yanıt olamıyor” sözleriyle açıkladı.





'HER PARTİ KENDİ PROGRAMINI DAYATINCA...'





Daha önce verdiği demeçlerde "bir demokrasiye geçiş koalisyonu hükümeti" önerisi yapan ve "sol güçlerin bir araya gelmesi"ni savunan Demirtaş, ittifak tartışmalarına ilişkin olarak, “Her siyasi parti veya hareket kendi programını dayatınca ortaya sağlıklı bir ittifak çıkmaz ve bu da mücadele güçlerinin dağınık durmasına, büyümemesine yol açar. Parti veya kadro çıkarlarına, son derece gereksiz ideolojik çatışmalara son verilmedikçe, ortaya anlamlı bir güç birliği de çıkmıyor. Yine de sağlıklı bir tartışma zemini sağlanıp geniş toplumsal tabanlı bir demokrasi bloğu kurulabilir” dedi.





"Dünyanın birçok yerinde ciddi hareketlilikler yaşanırken, Türkiye’de sol, sosyalist güçlerin, emek ve demokrasi bileşenlerinin bir çıkış yakalayamıyor oluşunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Demirtaş’ın yanıtı şöyle oldu:





“Solda kapsamlı ve bütünlüklü birlik ise bu koşullarda zor görünüyor. Herkes kendi küçük partisini korumayı dünyanın en önemli meselesi ve amacı olarak görürken halkın gerçek beklentilerine kimse yanıt olamıyor. Ortak bir basın bildirisi bile tek bir kelime yüzünden günlerce tartışılıp krize düşünürken solda birliği tartışmak mümkün olamıyor maalesef. Üzücü.”





YENİ PARTİLERLE İLİŞKİYİ PRATİKLERİ BELİRLEYECEK





Demirtaş, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni partilerine ilişkin ise “Eğer demokrasiye geçiş sürecine katkı verebilecek bir duruş ve toplumsal desteğe sahip olurlarsa elbette siyasette bir karşılıkları olur. Biz de buna göre bir değerlendirme yaparız. Şimdilik izliyoruz, kendi siyasi pozisyonumuzu olası gelişmelere göre belirleriz. HDP de yetkili kurullarında bütün bu mevzuları her yönüyle değerlendiriyor zaten. Nasıl bir ilişkimiz olacağını pratikleri belirleyecek. Ama görebildiğim kadarıyla HDP, demokratik ve ilkesel iş birliklerine kapalı değil, doğrusu da budur kanımca" dedi.