DEM'li Cengiz Çandar: “Demirtaş hapiste kalırsa barış süreci yok demektir”

6. Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) için Irak Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinde bulunan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Rûdaw’ın sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.









‘İKİ KANUN TEKLİFİNİN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR’





DEMİRTAŞ NE ZAMAN ÖZGÜR OLACAK?

Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasına dair konuşan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, “Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli. Bu çok önemli çünkü hapisten çıkmazsa o zaman bütün bu söylediğimiz sözler, yaptığımız konuşmalar boşa demektir. Eğer Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye’de barış süreci yok demektir. Bu kadar önemli. O yüzden de yakın bir gelecekte özgürlüğüne kavuşacağını, bizim de ona kavuşacağımızı kuvvetli tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye’deki yeni çözüm süreci hakkında soruları yanıtlayan Çandar, şu tespitlerde bulundu:“PKK silah bıraktı. Sadece silah bırakmadı. Türkiye’deki son birliklerini Türkiye toplantılarındaki geri çektiğini açıkladı. Daha dün Zap bölgesinde burada olan yerleri boşalttığını söyledi.Şimdi sıra devletin Türkiye’de bir adım atmasında. O adımı atması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde küçük bir parti hariç tümünün katıldığı bir komisyon var. O komisyon 5 Ağustos’tan beri çalışıyor ve bugüne kadar 17 toplantı yaptı. Bu hafta da son toplantılarını yapıyor. Çok kişiyi dinledi.En son Dışişleri, İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı’nı dinleyecek ve çalışmaları tamamlayıp önümüzdeki hafta rapor yazmaya başlayacak.Bu rapora göre iki kanun teklifi çıkarması bekleniyor:Bir, buradaki PKK’lilerin silah taşımış olan PKK’lilerin Türkiye’ye dönüp toplum hayatına, siyasi hayata katılabilmeleri.İki, hapishanelerde bulunan ve sürgünde bulunan PKK üyeliğinden dolayı hapis cezası yemiş olanların da hapislerden çıkıp toplum hayatına katılmaları. Bu çalışmayı meclise sunacak.Meclis de karar verecek kanun haline getirecek, dolayısıyla oraya doğru yaklaşmış durumdayız. Şimdi sanırım eğer rayından çıkmazsa – işler bu bölgede her şey olabilir, burası Ortadoğu – o zaman Ocak-Şubat ayları gibi barış sürecinin mutlu sona yaklaşması ya da varmasına tanık olabiliriz.”“Selahattin Demirtaş ne zaman serbest bırakılacak?” sorusunu cevaplayan Çandar, şöyle konuştu:“Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin serbest bırakılma kararı var ve bu karar Türkiye’nin itirazı reddedildiği için kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş’ın her an serbest bırakılması hukuk gereği. Bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten. Bir ses çıkmadı.Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli. Bu çok önemli çünkü Selahattin Demirtaş hapisten çıkmazsa o zaman bütün bu söylediğimiz sözler, yaptığımız konuşmalar boşa demektir.Eğer Selahattin Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye’de barış süreci yok demektir. Bu kadar önemli. O yüzden de yakın bir gelecekte özgürlüğüne kavuşacağını, bizim de ona kavuşacağımızı kuvvetli tahmin ediyoruz.”