DEM'li Koçyiğit: “Türkiye demokratik olmadan Kürt sorunu çözülmez”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de kurulacak komisyon ve ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları hakkında TBMM’de basın toplantısı düzenledi. DEM Parti’nin komisyona vereceği isimlerin belli olduğunu belirten Koçyiğit, “Koordinatör Grup Başkanvekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız ile bu komisyonda çalışacağız” dedi ve resmî bildirimin bu hafta için yapılacağını açıkladı.



Komisyonun teknik bir seviyeye indirilmemesi gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, komisyonun demokratik adımların atılması hedefiyle de çalışması gerektiğini ifade etti: “Meclis Başkanı ile yapılan son toplantıda hem biz hem de CHP hem de genel olarak muhalefet; komisyonun teknik bir komisyon seviyesine indirgenmemesini, sadece silah bırakma meselesine özgülenen bir komisyon olmaması gerektiğini söyledi. Bu ülkede Kürt sorununun kök nedenleri var. Bu kök nedenler konuşulmadan, Türkiye demokratikleşmeden en nihayetinde Kürt sorunu da çözülemez. Onun için mutlaka bu komisyonun demokratikleşme ve barış perspektifini içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini biz de CHP de ifade etti. O anlamıyla genel demokrasi konusunda muhalefet, mutabakat ve ortak bir yaklaşım benimsiyor.”

Yangınların en büyük sorumlusu AKP hükümetidir



Yangınların ‘kader’ olmadığını ve en büyük sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu da belirten DEM Partili Koçyiğit, “Ülkenin milyonlarca liralık kaynakları yanıp kül oluyor. Bütün bunlara kader dememizi, doğal karşılaşmamızı bekleyen bir anlayış karşımıza çıkıp doğru dürüst bir açıklama yapmadan bunları normalleştirmeye çalışıyor. Öncelikle bir kez daha söyleyelim bu yangınların sorumluluğunu sadece iklim krizine ve artan hava sıcaklığına yüklemek en büyük haksızlıklardan biridir. Bu yangınların en büyük sorumlusu önlem almayan AKP hükümetidir. Önlem almayan kurumlardır ve bakanlığın bizzat kendisidir” dedi.