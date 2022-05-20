Demokrasi askıya alındı, beyin göçü kaçınılmaz

Derinleşen ekonomik krizle birlikte gençler umutsuzluk sarmalıyla başa çıkmaya çalışıyor. Son zamanların en büyük sorunlarının başında ise genç kuşakların beyin göçüyle ülkeyi terk etmeleri geliyor. CHP Ar-Ge Bilim Platformu “AKP’nin Yol Açtığı Büyük Beyin Göçü” başlıklı rapor hazırladı.





Raporda, 2019 yılında 330 bin 289 kişi göç ederken bu nüfusun yüzde 41’ini 20-34 yaş arası gençlerin oluşturduğu ifade edildi. Raporu hazırlayan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, 2019-2021 yıllarında göç eden 20-35 yaş arası nüfusun yüzde 70 arttığını belirterek, “Demokrasi ve özgürlüğün askıya alındığı Türkiye’de beyin göçü kaçınılmaz sonuç” dedi.







Raporda şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Erkek Lisesi’nden 2019’da mezun olan gençlerin yüzde 52,6’sı; Alman Lisesi’nden yüzde 94,7’si; Galatasaray Lisesi’nden yüzde 32,6’sı yükseköğrenim için yurtdışına gitti. UNESCO verilerine göre, Türkiye’den her yıl 50 bin öğrenci yurtdışına okumaya gitmekte. 2012 yılında yurtdışına giden doktor sayısı yalnızca 59 iken, 2019’da bu sayı 1.042’ye ulaştı. 2020 yılında Covid-19 salgınına karşın Türk Tabipleri Birliği’nden yurtdışına gitmek için belge isteyen hekim sayısı da 931’e ulaştı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında yaşamını yitiren 479 işçiden 63’ü; 2021’de yaşamını yitiren 2 bin 170 işçiden 284’ü çocuklar ve gençler.”