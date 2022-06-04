Demokrasi fazla geldi; AKP'lilerin yüzde 31,3'ü otoriter rejimde yaşamak istiyor

MetroPoll araştırma şirketi, Türkiye’nin Nabzı Mayıs ayı raporunu yayınlamaya devam ediyor. Araştırma şirketi, 13-20 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 45 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara nasıl bir ülkede yaşamak istedikleri sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 72,9’u laik ve demokratik ülkede yaşamayı tercih ediyor.







MetroPoll’ün yaptığı anketin sonuçlarına bakıldığında ülke nüfusunun yüzde 72,9’u laik ve demokratik bir ülkede yaşamını sürdürmek isterken, yüzde 18,5’lik kesim ise tutucu ve otoriter bir ülkede yaşamak istediğini belirtti. Yapılan anketin sonuçlarına partiler bazında bakıldığında ise dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.





HER 3 AKP’LİDEN BİRİ OTORİTER ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYOR

Tutucu ve otoriter rejimlerle yönetilen bir ülkede en fazla yaşamak isteyen seçmen AKP’liler oldu. Ankete katılan AKP’lilerin yüzde 31,3’ü tutucu ve otoriter rejimde yaşantısını sürdürmek istediğini belirtti. AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 57,8’i ise laik ve demokratik ülkede yaşamak istediğini söyledi.





Anket sonuçlarına göre, AKP dışında diğer parti seçmenlerinin ortak tarafı laik ve demokratik bir ülkede yaşama iradesi oldu. CHP’li seçmene bakıldığında sadece yüzde 5,7’lik kesim tutucu ve otoriter bir rejimde yaşamını sürdürmek isterken, yüzde 90,1’lik kesim ise laik ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyor. Laik ve demokratik bir ülkede yaşamak isteyen İYİ Partililerin oranı yüzde 78,5, HDP’lilerin oranı yüzde 72,7, MHP’lilerin oranı yüzde 74,5 ve DEVA’lıların oranı ise yüzde 77,8 olakar gerçekleşti.