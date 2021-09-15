Samanyolu Haber /Gündem / Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor /15 Eylül 2021 19:11

Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST, ‘15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü’nde bu sefer de dünyanın en önemli merkezlerinden Londra’da günlük 250 bin kişinin gördüğü farklı noktalarda dev reklamlarla “TURKEY DESERVES DEMOCRACY” (Türkiye Demokrasiyi Hak Ediyor) sloganlarıyla hem kaçırılmaların durdurulmasını hem de tüm siyasi tutukluların bırakılmasını talep etti.

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor


15 Temmuz 2016’dan bu yana Erdoğan hükümeti yüz binlerce kişiye karşı çalışma ve hareket özgürlüğü hakkından keyfi olarak yoksun bırakmadan, işkence ve kötü muameleye, keyfi gözaltılardan, örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarının ihlaline kadar ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor.

Erdoğan hükümeti muhaliflerinin haklarını hiçe sayıyor. 200 binden fazla kişi keyfi olarak gözaltına alındı ve 80 binden fazla kişi terör suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca tutuklular, devlet görevlileri tarafından ağır işkence ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Temmuz 2016’dan bu yana 170 binden fazla kamu görevlisi görevden alındı. İşten çıkarılanlar gelirlerini, sosyal yardımlarını, sağlık sigortalarını ve hatta evlerini kaybettiler.

Türk makamlarının en üzücü eylemlerinden biri hamile veya yeni doğum yapmış kadınların hapsedilmesidir. Bazıları çocuklarıyla birlikte hapsediliyor, bazıları ise onlardan şiddetle ayrı tutuluyor. Şu anda, altı yaşından küçük 300’den fazla çocuk, anneleriyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki hapishanelerde, hükümetin muhaliflerine yönelik baskılarının bir parçası olarak gözaltına alındı veya tutuklandı. Türkiye hükümetinin bir diğer endişe verici eylemi, Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminin siyasi muhaliflerini yakalamak için gerçekleştirdiği denizaşırı operasyonlardır.
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AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

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