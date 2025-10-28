Samanyolu Haber /Gündem / Demokrasi ve hukuk ihlalleri Türkiye'nin başını yaktı: AB'nin kırmızıya aldığı tek ülke oldu /28 Ekim 2025 11:00

Demokrasi ve hukuk ihlalleri Türkiye'nin başını yaktı: AB'nin kırmızıya aldığı tek ülke oldu

Avrupa Birliği (AB), resmi internet sitesinde yayımladığı "2025 aktüel durum" başlıklı genişleme raporunda, Türkiye'nin adaylık sürecini değerlendirdi. AB, Türkiye'yi aday ülkeler haritasında "kırmızıya alınan tek ülke" olarak gösterdi.

Avrupa Birliği (AB), resmi internet sitesinde yayımladığı "2025 aktüel durum" başlıklı genişleme raporunda, genişleme sürecine dair güncel bilgileri paylaştı. Raporda, Balkanlar'ı da içine alan genişleme sürecinde, yeni üye adayları arasında Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna da sıralandı.

Raporda en dikkat çeken detay ise, Türkiye'nin adaylar haritasında "kırmızıya alınan tek ülke" olması ve yanına "Adaylık süreci durduruldu" notunun düşülmesi oldu.

MÜZAKERELERİN DURDURULMA GEREKÇESİ
AB, 2005 yılında başlayan Türkiye ile üyelik müzakerelerinin neden durdurulduğunu açıkça belirtti. Açıklamada, Avrupa Birliğinin Türkiye ile süren müzakerelerin ardından gelen reformlardan memnun olmadığı vurgulandı.

AB, özellikle ifade özgürlüğü konusunda tartışmalı ceza kanunu maddelerinin kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Raporda, bir Avrupa demokrasisinde eleştirmenlerin ve akademisyenlerin siyasi zulme uğramasının kabul edilemez olduğu net bir dille belirtildi.

DEMOKRASİ VE HUKUKTA GERİLEME
Türkiye'nin adaylık sürecinden giderek uzaklaştığı vurgulanan raporda, 2016'da durdurulan müzakereler için şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin AB’den giderek uzaklaşması; demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanında ciddi gerilemeler yaşanması nedeniyle başka fasılların açılmasının söz konusu olamayacağı..."

Ayrıca, "Yargı reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınlar, çocuklar ve sendikalar için daha güçlü haklar konusunda iyileştirmeye ihtiyaç var" denildi. Buna karşın, "Türkiye’nin ayrı bir partner olarak tutulmasının ise faydalı olduğuna" değinildi.

DİĞER ADAY ÜLKE DEĞERLENDİRMELERİ
AB, diğer aday ülkelerle ilgili olarak ise Sırbistan ve Karadağ'ın üyelik sürecinde en ileri seviyede olduğunu kaydetti. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un diğer AB üyesi ülkelerce engellendiği için başlangıç sinyalini beklediği belirtilirken, Bosna-Hersek ile Kosova potansiyel katılım adayları olarak değerlendirildi. Ukrayna ve Gürcistan'la ise müzakerelerin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.
