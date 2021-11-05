Samanyolu Haber /Dünya / Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi /05 Kasım 2021 12:36

Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan gibi ülkeler davet edilmedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelindeki demokratik ülke liderlerini ilk görev yılında buluşturma sözü vermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada zirvenin üç ana başlık etrafında tartışılacağı bildirildi. Bu başlıklar otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak olarak belirlendi.

Politico'nun elde ettiği ve 107 ülkenin bulunduğu belgeye göre ABD'nin NATO müttefiklerinden olan Türkiye ve Macaristan zirveye davet edilmedi. Listede Angola, Gana gibi ülkeler yer alırken, Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de bulunmuyor.

Politico'ya göre liste üzerinde çalışmalar henüz sonlanmış değil ve davetli listesi değişebilir.

Demokrasi Zirvesi'nde liderlerin, otoriter hükümetlerin baskılarına karşı internetin erişilebilir olmasını, veri güvenliği, siber güvenlik ve teknoloji platformlarına yönelik regülasyon konusunda iş birliği yapma gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray: Demokrasi tehdit altında

Beyaz Saray'dan zirve ile ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamada dünya genelinde demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğuna dikkat çekilerek demokrasiyi savunmada demokratik ülkelerin dayanışma içinde olmasının önemi vurgulanıyor.

Açıklamada "Toplumda oluşan güvensizlik ve hükümetlerin buna bir çözüm üretmede başarısız olmaları, siyasi kutuplaşmaları ve demokratik kurumların altını oyan liderlerin yükselmesine neden oldu. Joe Biden, demokrasinin hala işlediğini ve insanların hayatını iyileştirebileceğini söyledi. Bunu yapmak için de demokrasilerin bir araya gelmeleri gerekiyor." denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:13:41