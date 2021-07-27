Samanyolu Haber /Gündem / ‘Demokrasisi geriledi, Türkiye AB askeri projesine katılamaz’ /27 Temmuz 2021 13:37

‘Demokrasisi geriledi, Türkiye AB askeri projesine katılamaz’

Avusturya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin "Yapılandırılmış Daimi İşbirliği" (PESCO) adlı girişimine katılmak için yaptığı başvuruya "demokratik değerlerindeki bozulma" nedeniyle karşı olduğunu açıkladı.

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Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin “Yapılandırılmış Daimi İşbirliği” (PESCO) adlı askeri projesine katılmak için Mayıs ayında yaptığı resmi başvuruya, ülkenin bozulan demokratik değerleri ve AB ile ilişkilerindeki sorunlara işaret edilerek Viyana tarafından itiraz edildiği bildirildi.

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Türkiye’nin AB’nin önde gelen savunma ve güvenlik projelerinden birine üçüncü ülkelerin kabulü için gereken şartları yerine getirmediğini açıkladı.

Tanner, Welt am Sonntag adlı gazeteye verdiği demeçte, “Anlaşmanın 2. maddesi, Birlik üyesi olmayan üçüncü devletlerin AB’nin demokratik değerlerini paylaşması ve AB ile iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olması gerektiğini açıkça belirtiyor. Şu anda Türkiye ile AB arasında önemli savunma ve güvenlik konularında bir diyalog bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye’nin yakın gelecekte AB savunma politikasına katılacağına inanmıyorum” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Mayıs ayında yaptığı açıklamada, AB’nin NATO ortaklarıyla işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmek ve “AB içinde ve ötesinde askeri hareketliliği geliştirmek” amacıyla 2020 sonbaharında üçüncü ülkeleri PESCO’ya davet etmeye başladığını açıklamıştı. Halihazırda ABD, Kanada ve Norveç PESCO projesine katılmış durumda.

Avrupa Birliği Ekim 2020’de birliğe üye olmayan ülkelerin ortak savunma projelerine katılmasına izin vermek için bir dizi katı siyasi, yasal ve “maddi” koşul üzerinde anlaşmaya varmıştı. Ankara, PESCO’nun yanlış bir zeminde başlayıp yeni bölünme hatları oluşturması halinde başarılı olamayacağını ve transatlantik güvenlik mimarisine katkıda bulunamayacağını söylemişti.
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