Samanyolu Haber /Gündem / Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret /18 Nisan 2022 13:37

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

SHABER3.COM

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı 6'lı ittifak masasında görüşmeler sürerken bugün kritik bir ziyaret daha gerçekleşti. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, CHP Genel Başkanı Kemal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu  partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini belirterek, şunları söyledi:
 
"Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak, tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. İftar sofrasında tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum."

"BU SORUMLULUĞUN BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ"
"Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı" yönündeki sorulara Uysal, "Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır." karşılığını verdi.
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