Samanyolu Haber /Gündem / Demokrat Parti Kurultayı’nda kriz: 'Siz bugün partiye darbe yaptınız' /17 Kasım 2024 16:39

Demokrat Parti Kurultayı’nda kriz: 'Siz bugün partiye darbe yaptınız'

Demokrat Parti Kurultayı'nda adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepki gösterdi.

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Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi'nde Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un adaylığının kabul edilmemesi üzerine tartışmalar büyüdü. Aksoy, Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepki gösterdi.

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aksoy, "Herkes duysun ve bilsin!!! Bugün Demokrat Parti kongresinde AÇIK AÇIK DARBE YAPILDI. DELEGELERİN İRADELERİNE İPOTEK KOYULDU. Kendilerine "demokrat" diyenler demokrasiden zerre miskal nasip almamışlar." ifadelerini kullandı.


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