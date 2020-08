Demokrat Parti Kurultayı Sanal ortamda yapıyor: Biden'ın adaylığı resmileşecek

Demokrat Parti'nin sanal ortamda dört gün sürecek kurultayı, bugün başlıyor. Amerika'nın dört bir yanından kurultaya katılacak delegelerin ve konuşmacıların 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Donald Trump'ı mağlup etme misyonuna odaklanması bekleniyor.





Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile 2016 Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton başta olmak üzere Demokrat Parti'nin önde gelen birçok isminin kurultay boyunca 77 yaşındaki Joe Biden ve Biden’in başkan yardımcısı adayı olarak tercih ettiği California Senatörü Kamala Harris'ten övgüyle bahsetmeleri bekleniyor.





Harris, iki büyük partiden birinden başkan yardımcılığına aday gösterilen ilk siyah ve Güney Asya kökenli kadın olan Harris, Biden için hem "tarihi" hem de "ihtiyatlı" bir tercih.





California Senatörü Kamala Harris, Biden'ın başkan yardımcılığı için birkaç siyah ve azınlık kadın adayı değerlendirdiği süreçte uzun zamandır listenin en üstünde yer alıyordu.





Perşembe akşamı Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kabul edecek olan Joe Biden, 30 yıl içinde üçüncü kez başkanlık yarışına katılmış olacak. Ancak 2020 seçimleri, Biden'ın adının Demokrat Parti'nin ABD başkanlığı için oy pusulalarında geçeceği ilk seçim olacak.













Bu yılki Demokrat Parti kurultayı ve Biden'ın yapacağı başkan adaylığı kabul konuşmasının sanal ortamda gerçekleştirecek olması, Amerikan kamuoyunun ilk kez karşılaştığı bir deneyim olacak. Amerika'da her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinden önce partilerin adaylarını resmi olarak açıkladığı kurultaylar, coşkulu kalabalıkların katıldığı dev etkinliklerdir. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle Demokrat Parti'nin 2020 kurultayı, online ortama taşınmış olacak.





Demokrat Parti, kurultayını, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yapmayı planlıyordu. Ancak Amerika'da Corona virüsü vakalarının artmaya devam devam etmesi ve kalabalıkların kapalı ortamlarda biraraya gelmemesi için yapılan uyarılar, Demokrat Parti'nin kurultayı online ortama taşıma kararı almasına neden oldu.





Joe Biden, Demokrat Parti'nin başkan adaylığını memleketi Delaware eyaletindeki evinden kabul edecek. Biden'ın yanında yakın siyasi danışman ve yardımcıları bulunacak. Oysa geleneksel parti kurultaylarında başkan adayları çok sayıda destekçisini etrafında toplar ve bu destekçiler, adayların yaptığı kabul konuşmasına alkışlarla eşlik eder. Ancak bu yıl her şey farklı.





2020 farkı





Başkan Donald Trump ise Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını 27 Ağustos'ta, Beyaz Saray'daki Güney Bahçe'den yapacağı konuşmayla kabul edecek. Cumhuriyetçi Parti kurultayının Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde yapılması planlanıyordu.





Öte yandan Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, bu hafta, seçimin çekişmeli geçeceği birkaç eyaleti ziyaret etmesi bekleniyor. Trump ve Pence'in uğramayı planladığı noktalardan biri, Joe Biden'ın büyüdüğü Pennsylvania eyaletinin kuzeydoğusundaki Scranton kenti.





Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonucu, ulusal çapta kullanılan oyların toplam sayımına göre değil, dolaylı olarak, 50 eyalet ve başkent Washington'u temsil eden Seçiciler Kurulu tarafından belirleniyor.





Seçiciler Kurulu'nda Amerika'nın en kalabalık eyaleti olan California'nın 55, Texas'ın ise 38 delegesi bulunuyor. Bir adayın başkan seçilmesi için kurulda yer alan 538 seçicinin 270'ini alması gerekiyor. Yedi eyalet ve başkent Washington, Seçiciler Kurulu'nda en düşük üye sayısı olan 3'er seçiciye sahip.





Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde ulusal çapta rakibi Hillary Clinton'dan 3 milyon daha az oy toplamış olmasına rağmen Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin eyaletlerini çok az farkla kazanarak bu eyaletlerin seçici oylarını almayı başarmış ve başkanlık koltuğuna oturmuştu.





Biden, ön seçimlerde aralarında Harris'in de bulunduğu çok sayıda Demokrat Partili rakibini geride bırakarak adaylığı garantilemiş, geçen hafta ise eski rakibi Harris'i yardımcısı olarak tayin etmişti. Biden-Harris ekibinin başkanlık seçimini kazanması durumunda Harris, Amerika'nın en kıdemli kadın lideri olacak.





Kurultaya kimler katılıyor?





Biden, seçimi kazandığı takdirde, 2021 yılı Ocak ayında yemin edip başkanlık görevini devraldığında 78 yaşında olacak. Bu, kendini "geleceğe kurulan köprü" olarak tanımlayan Biden'ın 74 yaşındaki Trump'ı geride bırakarak şimdiye kadarki en yaşlı ABD başkanı olması anlamına geliyor. Bazı siyaset uzmanlarıysa Biden'ın kazandığı takdirde tek dönemlik başkan olacağı yorumları yapıyor. Bu da başkan yardımcısı Harris'in 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin önde gelen başkan adayı olmasına olanak tanıyabilir.





Demokrat Parti, dört gün sürecek kurultay boyunca her akşam farklı bir tema çerçevesinde çok sayıda konuşmacıya yer verecek. Pazartesi gününün teması, ABD Anayasası'nın ilk üç kelimesi olan ve "Biz, halk" anlamına gelen "We the People", Salı gününün teması "Liderlik Önemlidir", Çarşamba gününün teması "Daha Kusursuz Bir Birlik" ve Perşembe gününün teması "Amerika'nın Sözü."

Pazartesi akşamı konuşma yapacak Demokrat Partili isimler arasında eski First Lady Michelle Obama, Vermont Senatörü, Demokrat Parti'nin ilerici kanadının lideri ve Biden'ın partinin başkan adaylığı yarışında geriye kalan son rakibi Bernie Sanders ve Başkan Trump'ı yüksek sesle eleştiren eski Cumhuriyetçi Partisi Ohio Valisi John Kasich yer alıyor.





Eski Başkan Bill Clinton, Joe Biden'ın eşi eğitimci Jill Biden, 2004 Demokrat Parti başkan aday adayı John Kerry ve Demokrat Partililer'in Senato'daki lideri Chuck Schumer, Salı akşamı kamuoyuna seslenecek.





Çarşamba akşamı konuşma yapacak isimler arasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 2016 başkan adayı Hillary Clinton, eski Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris bulunuyor.

Kurultay, Perşembe gecesi ise Biden ailesi fertlerinin konuşmaları ve Joe Biden'ın adaylığı kabul konuşmasıyla son bulacak.