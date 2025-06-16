Demokrat siyasetçi Hortman'ı öldüren saldırgan yakalandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde Cumartesi günü Demokrat Partili Temsilciler Meclisi eski sözcüsü Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ı kendi evlerinde vurarak öldürdükten sonra kaçan zanlı Vance B. eyaletin güneyinde yakalandı. Cumartesi gününden bu yana zanlıyı yakalamaya çalışan polis, Vance B.'nin gözaltına alınmasını "eyalet tarihinin en büyük operasyonu" olarak nitelendirdi.



Minnesota Valisi Tim Walz de sosyal medyadan "Onu yakaladık" paylaşımını yaparak Vance B.'nin yakalandığını doğruladı.



ABDmedyasına göre güvenlik sektöründe çalışan 57 yaşındaki zanlı, olay gönü bir başka Demokrat partili siyasetçiye daha saldırdı. Aynı gün Hortman çiftinin evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yaşayan Senatör John Hoffman ve eşi de Vance B. tarafından vuruldu. Hoffman çiftinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtiliyor.



Vance B.'nin otomobilinde 70 kişilik liste bulundu



ABD'li yetkililer, saldırının siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor. Polis, Vance B.'ye ait olduğu düşünülen otomobilde bir tür manifesto ve yaklaşık 70 isimden oluşan bir liste buldu. Bunların olası hedefler olduğu üzerinde duruluyor. Otomobilde birkaç ateşli silah da ele geçirildi.



New York Times'ın haberine göre öldürülen politikacı 2023 yılında kürtaj hakkını genişleten, esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasallaştıran ve işverenlere ücretli hastalık izni vermeyi zorunlu kılan yasaların kabul edilmesinde merkezi rol oynamıştı. Haber kanalı CNN'e göre de söz konusu listede Minnesota ve diğer eyaletlerden de kürtaj hakkı savunucuları yer alıyor.



CNN ayrıca zanlının evanjelik bir Hristiyan olduğunu aktardı. Amerikan basınında Vance B.'nin geçmişte yurt dışında misyonerlik yaptığı ve yerel siyasi görevlerde bulunduğu ifade ediliyor.