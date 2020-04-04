Demokratik Kongo bile faturaları sildi

Türkiye’de eve hapsolan milyonlarca vatandaş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin bile yaptığı gibi faturaların silinmesi beklenirken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni bir uygulamaya imza atarak uzaktan faturalandırma sistemini getirdi. Karara göre karantina bölgelerinde sayaçlar okunmayacak. Bu bölgelerde son 2 yılın ortalama tüketimi üzerinden faturalar kesilecek.





KAPANAN İŞLETMELER FATURA ÖDEYECEK

Düzenlemeye CHP sözcüsü Faik Öztrak’tan tepki geldi. Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kongo’yu örnek göstererek “En yoksul ülkelerden Kongo’da bile devlet vatandaşlarının iki aylık elektrik-su faturalarını ödeyecek. En büyük 20 ekonomiden biri olan Türkiye’de ise, koronadan kapanan işletmelerin kullanmadığı elektrik ve doğal gaz 3 ay boyunca ortalama tüketimden faturalanacak. Pes doğrusu” ifadelerini kullandı.





FATURALAR 3 AY ERTELENMELİYDİ

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer de kararın toplumda hayal kırıklığı oluşturduğunu kaydederek, yapılması gerekenin bu dönemde doğalgaz bedelinin 3 ay süreyle vatandaştan istenmemesi olduğunu ifade etti. Gürer, 250 bine yakın işletme ve esnafın kepenk kapattığını, bu nedenle işsizler ordusuna milyonlarca yeni işsizin eklediğini hatırlatarak, “Böyle bir ortamda yapılması gereken, vatandaşlardan 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz ücreti talep etmemek olmalıydı” dedi.





HALKIN DEĞİL ŞİRKETLERİN YARARI GÖZETİLDİ

Düzenlemeye tepki gösteren Sol Parti’den yapılan açıklamada halkın iş, can ve aş derdinde, şirketlerin para peşinde olduğunun altı çizildi. EPDK düzenlemesine tepki gösterilen açıklamada, “Elektrik ve doğal gaz faturalarının geçen yılki ortalamasıyla düzenlenmesi halkın yararını gözeten değil, özel elektrik ve doğal gaz şirketlerinin kazançlarını garanti altına almayı amaçlayan bir uygulamadır” denildi.