Samanyolu Haber /Dünya / Demokratlar bir adım daha öne geçti /13 Kasım 2022 13:00

Demokratlar bir adım daha öne geçti

ABD’nin Arizona eyaletindeki senatörlük yarışını Demokrat Parti adayı Mark Kelly kazanarak koltuğunu korudu. Bu sonuç senatonun kontrolü konusunda Demokratlara bir koltuk daha avantaj sağlamış oldu. Hali hazırda iki koltuk daha sahibini bekliyor.

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Eski bir astronot olan Kelly’nin seçim yarışını kazanmasıyla birlikte ABD Senatosu’ndaki genel durum 49-49 eşitlenmiş oldu. Sonucun ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kelly, halkın kendisine olan güvenine teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden’ın önümüzdeki iki yıl boyunca icraatlarını doğrudan etklieyecek. Senato’nun kontrolü konusunda nihai tablonun ortaya çıkması için Georgia ve Nevada eyaletlerindeki seçimlerin sonuçları bekleniyor.

Başkan Biden’ın partisi Demokrat Parti senatoda bir koltuk daha kazanması halinde Senato’ya başkanlık eden Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de oyuyla birlikte çoğunluğu sağlamış olacak.

Son durumda Nevada’da Demokrat aday Catherine Cortez Masto ve Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt arasında sadece birkaç yüz oy fark varken Georgia eyaletinde kesin sonucun ortaya çıkmasının bir hafta kadar daha sürebileceği belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi’nde de yarış sürüyor

ABD Kongresi’nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nde de çoğunlu elde etmek üzere yarış devam ediyor. Henüz kesin sonuçlar ortaya çıkmamış olsa da şu aşamada Cumhuriyetçi Parti’nin 211, Demokrat Parti’nin 201 sandalye kazandığı görülüyor. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edebilmek için 218 sandalye kazanılması gerekiyor.

Uzmanlar oy sayımının yavaş sürmesi nedeniyle Temsilciler Meclisi’ndeki son durumunda ancak önümüzdeki hafta netleşebileceğine dikkat çekiyorlar.

Henüz sayılmayan çok sayıda oy olduğuna dikkat çekilirken her ne kadar Cumhuriyetçi Parti 218 sandalyeye daha yakın görünse de bu durumun değişebileceği yorumları yapılıyor.
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