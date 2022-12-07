Samanyolu Haber /Dünya / Demokratlar Senato’da çoğunluğu kazandı /07 Aralık 2022 10:58

Demokratlar Senato’da çoğunluğu kazandı

ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçiminin galibi Demokrat Partili aday Raphael Warnock oldu.

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Warnock, Cumhuriyetçi Partili rakibi, eski Amerikan futbolu yıldızı Herschel Walker’ı geride bırakarak, ABD Senatosu’na yeniden seçildi.

1 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı eyalette Senato seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre, Warnock oyların yüzde 50,8’ini aldı.


TEŞEKKÜR

Güney’deki Georgia eyaletinin ilk siyahi senatörü olarak Ocak 2021’de ilk kez seçilen Warnock yaptığı zafer konuşmasında, “Büyük bir mücadele vererek, seçimi kazandık. Tanrı'nın yaptığı büyük işler için tüm kalbimle teşekkür ederim, yücelik Tanrı'ya aittir. Zorlu bir kampanyanın ardından, demokrasideki en güçlü kelimeleri söylemekten onur duyuyorum: Halk konuştu” dedi.

Yabancı haber ajansları ve Amerikan basını Cumhuriyetçi aday Walker'ın yenilgisinin, 2024'te Başkanlığa yeniden adaylığa çalışan Donald Trump için de yenilgi anlamına geldiği” yorumuna yer verdi.


Senato’da çoğunluk Demokratlar’ın

Basın ayrıca, Raphael Warnock’un zaferiyle Demokratlar’ın 100 üyeli Senato’nun 51 sandalyesine sahip olarak çoğunluğu elde ettiğine dikkat çekiyor.

Pek çok yasa için hala Cumhuriyetçilerin desteği gerekecek. Ancak fazladan bir oya sahip olan Demokratlar, geçtiğimiz iki yıl boyunca Biden'ın iddialı yasama gündemini ilerletmeye çalışırken partileriyle sık sık anlaşmazlığa düşen senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema'nın işbirliğine artık ihtiyaç duymayabilir.

Walker gibi siyah olan 53 yaşındaki Raphael Warnock, suikaste uğrayan Martin Luther King Jr'ın vaaz verdiği tarihi Atlanta kilisesinin papazı.
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