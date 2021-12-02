Samanyolu Haber /Dünya / Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaşmaya vardı /02 Aralık 2021 19:44

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaşmaya vardı

ABD'de hükümetin kapanmasına neden olabilecek durum karşısında Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin anlaşmaya vardığı ve Temsilciler Meclisi'nin, federal kurumları 18 Şubat'a kadar finanse edecek yasa tasarısını oylayacağı belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, bu hafta sonu başlama riski olan kısmi hükümet kapanmasını önleme amaçlı müzakerelerde anlaşmaya vardı. Temsilciler Meclisi, federal kurumları 18 Şubat'a kadar finanse edecek yasa tasarısını bugün oylayacak.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Tahsisat Komisyonu Başkanı Rosa DeLauro'nun "Ödenek kararı üzerinde anlaşmaya varıldığını" açıklamasının ardından tartışma ve oylamanın bugün yapılacağını söyledi.

Kongre'nin, COVID-19 vakalarında yeni bir artış ve Omicron varyantının ABD’ye ulaşması nedeniyle endişeler artarken, pandemi sırasında federal hükümet operasyonlarının devamını sağlayacak tasarıyı geçirmek için 3 Aralık Cuma günü gece yarısına kadar süresi var.

Tasarının, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması halinde, Başkan Joe Biden imza atmadan önce Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

Ancak bir grup muhafazakar Cumhuriyetçi, Biden'ın COVID-19 aşı yönergelerini protesto etmek için, Senato'nun tasarıyı değerlendirmesini erteleme tehdidinde bulunuyor. Bu da tasarı Senato’dan geçecek olsa bile federal hükümetin hafta sonu boyunca kapanma olasılığını arttırıyor.

Hükümetin kısmen kapatılması özellikle Kongre'nin iki kanadını da az farkla kontrol eden Demokrat Parti’yi siyasi sıkıntıya sokabilir.

Ancak ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell geçici bir hükümet fonlama tasarısını engellemeyeceklerini ve Biden yönetiminin COVID-19 aşısı zorunluluğuna muhalefet nedeniyle hükümeti kapatmanın anlamsız olduğunu söyledi.
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