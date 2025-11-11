Demokratların şartı ne? ABD'de hükümetin açılması için anlaşmaya varıldı

1 Ekim’de başlayan kapanma nedeniyle 1 milyondan fazla federal çalışan maaş alamıyor, kamu hizmetleri aksıyor. Son günlerde havayolu trafiğinde yaşanan aksamalar, krizi bitirme yönündeki baskıyı artırmıştı.



Başkan Donald Trump, “Ülkemizi çok yakında yeniden açacağız. Anlaşma çok iyi” dedi. Senato’daki Cumhuriyetçi lider John Thune ise “Bu gereksiz kapanışı sorumlu bir şekilde bitirecek açık bir yol oluştu” ifadelerini kullandı.



Demokrat Senatör John Fetterman da Cumhuriyetçilerin teklifine “Herkesi doyuralım, askerlere ve kamu çalışanlarına ödeme yapalım, havaalanlarındaki kaosu bitirelim. Parti değil ülke öncelikli.” sözleriyle destek verdi.



Tasarı, hükümeti ocak sonuna kadar yeniden finanse etmeyi öngörüyor. Bazı kamu programlarının ise tam mali yıl boyunca fonlanması planlanıyor. SNAP gıda yardımı gibi sosyal programlara da kaynak sağlanacak.



Krizin merkezinde Demokratların “Obamacare” kapsamında yıl sonunda sona erecek sağlık sigortası sübvansiyonlarını uzatma talebi yer alıyordu. Cumhuriyetçiler, bu konunun ancak hükümet açıldıktan sonra müzakere edilebileceğini savunuyordu.



Demokrat senatör Jeanne Shaheen, “Milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetlerini koruma yönünde büyük bir adım attık.” derken, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom anlaşmayı “acınası” olarak niteledi.



Senato’daki Demokrat lider Chuck Schumer ise sağlık sübvansiyonlarının garanti altına alınmadığı gerekçesiyle tasarıya “hayır” oyu verdi: “Bu mücadele devam edecek.”



Temsilciler Meclisi’nin çarşamba günü toplanarak oylama yapması bekleniyor. Meclis Başkanı Mike Johnson, “Ulusal kabusumuzun sonuna geldik gibi görünüyor” dedi.